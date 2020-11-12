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Politika

Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

Bakan Çavuşoğlu, ziyarette Afganistan barış sürecindeki son gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 12.11.2020
Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la Bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Afganistan barış sürecindeki son gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu paylaşımında, "Afganistan'da barış ve istikrara yönelik çabalara güçlü desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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