Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti
Bakan Çavuşoğlu, ziyarette Afganistan barış sürecindeki son gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la Bakanlıkta bir araya geldi.
📌ABD’nin #Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’la Afganistan barış sürecindeki son gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 12, 2020
📌Afganistan’da barış ve istikrara yönelik çabalara güçlü desteğimizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/IZv0kiYeoU
Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Afganistan barış sürecindeki son gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.
Çavuşoğlu paylaşımında, "Afganistan'da barış ve istikrara yönelik çabalara güçlü desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.