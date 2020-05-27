Bakan Albayrak: Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4. yüzyıldan bu yana "sürgün ve esaret adası" olarak anılan Yassıada'nın bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak anılacağını bildirdi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yıl dönümü ve bugün açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada’yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/rNNUZIgojx— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 27, 2020
"4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı, bugünden itibaren 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.