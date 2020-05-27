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Politika

Bakan Albayrak: Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4. yüzyıldan bu yana "sürgün ve esaret adası" olarak anılan Yassıada'nın bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak anılacağını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 27.05.2020
Bakan Albayrak: Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yıl dönümü ve bugün açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı, bugünden itibaren 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz."

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