Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,085.00
BTC/USDT
69,805.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe kafilesi, Papara Park’a hareket ediyor.
logo
Politika

Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türk milletinin hasımları yahut işbirlikçileridir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türkiye ve Türk milletinin hasımları yahut onların işbirlikçileridir" dedi.

Aynur Ekiz  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türk milletinin hasımları yahut işbirlikçileridir

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türkiye ve Türk milletinin hasımları yahut onların işbirlikçileridir" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin milli huzur ve güvenliği, terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türk milletinin hasımları yahut işbirlikçileridir

Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türk milletinin hasımları yahut işbirlikçileridir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet