Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türk milletinin hasımları yahut işbirlikçileridir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türkiye ve Türk milletinin hasımları yahut onların işbirlikçileridir" dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin milli huzur ve güvenliği, terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir" diye konuştu.