Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi biz Türkiye ile birlikte yazıyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ortak adımlarımız tarihte ebedi kalacak. Bu tarihi biz birlikte (Türkiye ile) yazıyoruz. Bütün savaş döneminde birlikteydik, bugün de birlikteyiz." dedi.
Zangilan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Birinci Ağalı Köyü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, buradaki konuşmasında, "Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir." dedi..
Cumhurbaşkanı Aliyev, "Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan’dadır. Bütün Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biridir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Aliyev, "Zengezur Koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek. Hem Türkiye hem Azerbaycan Zengezur Koridoru'nun gerçekleşmesi için gerekli adımları atacak." ifadesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.