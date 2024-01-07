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Politika

AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin 10 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.

Zeynep Rakipoğlu, İrem Demir  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

İstanbul

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin 10 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre; Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan oldu.

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