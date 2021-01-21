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Politika

AK Parti'li Canbey: Önümüzdeki dönem Twitter ve Pinterest'in Türkiye'ye temsilci atamasını bekliyoruz

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Sosyal Medya Yasası ile dijital platformların, Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki dönem Twitter ve Pinterest'in temsilci atamasını bekliyoruz." dedi.

Aynur Ekiz   | 21.01.2021
AK Parti'li Canbey: Önümüzdeki dönem Twitter ve Pinterest'in Türkiye'ye temsilci atamasını bekliyoruz

TBMM

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la yapılan düzenleme neticesinde, sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülüklere işaret ederek, bu bağlamda sosyal medya şirketlerinin, Türkiye'ye yasal temsilci atamalarını olumlu bulduklarını dile getirdi. 

Sosyal Medya Yasası'nın, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Canbey, 4 Kasım 2020'de temsilci atamayanlara ceza kesildiğini, bu tarihte temsilcilik açmayı ilk kabul eden şirketin ise Rusya merkezli "VKontakte" olduğuna dikkati çekti.

Canbey, 11 Aralık 2020'de temsilci atamayan şirketlere 30 milyon liralık daha ceza kesilmesinin ardından dijital platformların birbiri ardına temsilcilik açmayı kabul ettiklerini vurgulayarak, "16 Aralık 2020'de Youtube, 8 Ocak 2021'de Tiktok, 9 Ocak 2021'de Dailymotion, 16 Ocak 2021'de Linkedin, 18 Ocak 2021'de Facebook ve Instagram da temsilcilik açmayı kabul ettiler. 19 Ocak 2021'de yaptırımların üçüncü aşaması devreye girdi. Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı getirildi. Önümüzdeki dönem Twitter ve Pinterest'in temsilci atamasını bekliyoruz." diye konuştu.

WhatsApp'ın, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki alması üzerine, bunu 3 ay ertelediğini anımsatan Canbey, "Bu da yerli ve milli uygulamaların ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Ülkemizde bu tür uygulamalara destek verilmesi önemli. Bu tür çalışmalarda muhalefeti daha olumlu ve yapıcı olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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