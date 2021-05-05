AK Parti'den, CHP'ye yönelik 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı animasyon
Ankara
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisini (CHP) eleştiren animasyon hazırladı.
YALAN ÜRETİM MERKEZİ pic.twitter.com/yEmH7nqVF6— AK Parti (@Akparti) May 5, 2021
AK Parti'nin kurumsal hesaplarından paylaşılan animasyonda, CHP, "yalan üretim merkezi" olarak nitelendiriliyor.
Animasyonda, "yalan jeneratörü" ve "insafsız yalan aracı" gibi makinelerle yalan üretimi yapıldığı anlatılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.