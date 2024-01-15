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Politika

AK Parti yerel seçim tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta yapılacak

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

Mehmet Tosun  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
AK Parti yerel seçim tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta yapılacak

Ankara

Edinilen bilgiye göre, toplantı, perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AK Parti'nin dün yapacağı aday tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.

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