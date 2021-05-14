Euro
10.23
Dolar
8.44
BIST 100
1,441.33
Altın
1,834.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP ile CHP arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programı düzenleniyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleştirilecek kampın geniş kadrosunu çevrim içi toplantıda açıklıyor.
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'de Netanyahu hükümetini suç makinesine benzeterek "Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 14.05.2021
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir"

Ankara

Çelik, Twitter hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı, suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor." ifadelerini kullanan Çelik, şöyle devam etti:

"Gazze'ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze'ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yok etme ve katletme saldırılarıdır. Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı. Bundan, sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur. Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin kişi hayatını kaybetti
Böbrek yetmezliği hastalarına 'Kovid-19 aşısını ihmal etmeyin' çağrısı
Bakan Varank: VLP aşısında da Faz 2'ye geçmeyi planlıyoruz
Biden, Kovid-19'a karşı aşılananların artık maske takmasına gerek olmadığını söyledi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir"

'Gazze'de can kayıplarının artması ve AA ekibinin yaralanması İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyuyor'

Yahudi tarihçiye göre İsrail 'kurban' değil, 'olayın faili'

Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin saldırılarının odağındaki tarihi mahalle: Şeyh Cerrah

Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin saldırılarının odağındaki tarihi mahalle: Şeyh Cerrah
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 119'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 119'a yükseldi
İsrail, Batı Şeria'da Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto sırasında 9 Filistinliyi yaraladı

İsrail, Batı Şeria'da Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto sırasında 9 Filistinliyi yaraladı