Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final’de Olympiakos’a 79-61 yenilen Fenerbahçe Beko, turnuvaya veda etti
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup oldu.
Emre Doğan
22 Mayıs 2026•Güncelleme: 22 Mayıs 2026
Atina
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, EuroLeague'de finale yükselmeyi başaramadı. Olympiakos ise 3 kez şampiyonluk yaşadığı EuroLeague'de 10. kez adını finale yazdırdı. Yunanistan ekibi, 24 Mayıs Pazar günü finalde Valencia Basket-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaya iki takım da sert savunma yaparak başladı. Dorsey'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle oyuna ağırlığını koyan Olympiakos, 7. dakikada 12-0'lık üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Beko, maçtaki ilk sayısını 7. dakikanın sonlarında Birch ile buldu. Sarı-lacivertli takım, bu bölümden sonra toparlanarak farkı azaltmasına rağmen Olympiakos, ilk periyodu 18-12 önde tamamladı.
[1/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Melli rakibi Vezenkov ile mücadele etti.
[2/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nando De Colo (12) rakibi ile mücadele etti.
[3/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nando De Colo (12) rakibi Cory Joseph (34) ile mücadele etti.
[4/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (sağda) rakibi Tyson Ward (3) ile mücadele etti.
[5/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (sağda) rakibi Tyson Ward (3) ile mücadele etti.
[6/10] Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final ilk maçında Olympiacos ile Fenerbahçe Beko, başkent Atina'daki Oaka Arena'da karşılaştı. Fenerbahçe Beko takımından Devon Hall (sağda), rakibi Tyler Dorsey ile mücadele etti.
[7/10] Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final ilk maçında Olympiacos ile Fenerbahçe Beko, başkent Atina'daki Oaka Arena'da karşılaştı. Fenerbahçe Beko takımından Wade Baldwin (2), rakibi Alec Peters (sağda) ile mücadele etti.
[8/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic rakibi Milutinov ile mücadele etti.
[9/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Devon Hall rakibi Dorsey ile mücadele etti.
[10/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. Fenerbahçe teknik direktörü Saras Jasikenicius oyuncularına taktik verdi.
[1/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Melli rakibi Vezenkov ile mücadele etti.
[2/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nando De Colo (12) rakibi ile mücadele etti.
[3/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nando De Colo (12) rakibi Cory Joseph (34) ile mücadele etti.
[4/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (sağda) rakibi Tyson Ward (3) ile mücadele etti.
[5/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (sağda) rakibi Tyson Ward (3) ile mücadele etti.
[6/10] Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final ilk maçında Olympiacos ile Fenerbahçe Beko, başkent Atina'daki Oaka Arena'da karşılaştı. Fenerbahçe Beko takımından Devon Hall (sağda), rakibi Tyler Dorsey ile mücadele etti.
[7/10] Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final ilk maçında Olympiacos ile Fenerbahçe Beko, başkent Atina'daki Oaka Arena'da karşılaştı. Fenerbahçe Beko takımından Wade Baldwin (2), rakibi Alec Peters (sağda) ile mücadele etti.
[8/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic rakibi Milutinov ile mücadele etti.
[9/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Devon Hall rakibi Dorsey ile mücadele etti.
[10/10] Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde Olympiakos ile karşılaştı. Fenerbahçe teknik direktörü Saras Jasikenicius oyuncularına taktik verdi.
Fenerbahçe, ikinci çeyrekte de bir türlü tempo yakalamadı. Skor üretemeyen sarı-lacivertliler karşısında Peters ile etkili olan Yunanistan ekibi, 16. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 29-12. Üç sayı çizgisinden peş peşe kaydettiği basketlerle oyuna ortak olmayı başaran Fenerbahçe, Melli'nin bitime 23 saniye kala kaydettiği basketle farkı tek hanelere çekti: 33-24. Olympiakos, soyunma odasına 33-24 üstün gitti.
İkinci yarıya çok iyi başlayan Olympiakos, 11-0'lık seri yakalayarak 24. dakikada farkı 20'ye yükseltti: 44-24. Yunanistan ekibine 10-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada skoru 44-34'e getirdi. Kalan bölümde Vezenkov ile etkili olan Olympiakos, son çeyreğe 56-41 önde girdi.
Dördüncü ve son periyoda 8-0'lık seriyle etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 32. dakikada farkı 7'ye indirdi: 56-49. Fournier ve Peters ile çok kritik 3 sayılık basketler bularak oyun üstünlüğünü eline geçiren ve farkı 18'e kadar çıkaran Olympiakos, karşılaşmayı 79-61 kazandı ve finale yükseldi.