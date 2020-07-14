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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Ayasofya Camisi ile ilgili açıklamasına tepki

Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak'ın, "Ayasofya kararı"na ilişkin sözleriyle ilgili "Ayasofya Camisi kararına temelsiz ve haksız yere tepki gösterenler içinde, bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı" dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 14.07.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Ayasofya Camisi ile ilgili açıklamasına tepki

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya Camisi konusunda tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözlerin CHP'den geldiğini belirtti. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "Bu kararlar (Ayasofya kararı) yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı." sözlerini anımsatan Çelik, "Ayasofya Camisi kararına temelsiz ve haksız yere tepki gösterenler içinde, bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı." ifadesini kullandı.

Bu açıklamayı yapan zihniyetin, "Ayasofya Camisi açılmasın" diyemediği için bu beceriksiz ve utanç verici takiye cümlesini kurduğunu aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Türk siyasi hayatı için açıklayıcı bir şifredir: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Diktatörlük ve ikiyüzlülük arasında devre mülk gibi mutasyona uğrayan zihniyetle karşı karşıyayız. 'Ayasofya açılmasın' diye diktatörce bir yaklaşımın milletten tepki göreceğini bildiği için, ikiyüzlülükle 'yıkılmış Osmanlı hukuku üzerinden Cumhuriyetin hukukunu yıktınız' diyor. Bu zihniyet daha çok konuşsun. Böylece milletimizin özlemlerinin önündeki tehlikelerin nereden geleceğini daha erken görelim."

Çelik, bu hastalıklı zihniyetin Ayasofya Camisi'nin açılmasını Hristiyan vatandaşlara karşı bir tutum gibi sunduğunu, bunun ahlak dışı bir provokasyon olduğunu kaydetti.

500 yıldır cami olan Ayasofya'nın asli işlevine dönmesinin hiçbir vatandaşa ya da dünyada farklı din mensubu kimseye karşı bir tutum olmadığına vurgu yapan Çelik, Allah'ın adının anıldığı bu muhteşem mekanın tüm din mensuplarının ziyaretine açık olduğunun altını çizdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Ayasofya Camisi, insanlık mirasının muhteşem bir parçasıdır. Milletimizin sevinciyle sevinmek nasip meselesidir, demokratik seviye meselesidir. Milletimizin sevincinden ve demokratik olgunluktan nasibi olmayanların misyonu geçmişimizle geleceğimizi kavga ettirmek üzerine kuruludur.

Ayasofya geçmişten geleceğe bir semboldür. Milletimizin egemenlik haklarının neticesi olarak yeniden Ayasofya Camisi olmuştur. Bu karar kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir, sadece milletten yana bir karardır."

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