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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, 12 Eylül mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin en yüksek prensip olduğunu belirterek, bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığının, her şart altında ihanet olduğunu vurguladı.

Ali Kemal Akan   | 12.09.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, 12 Eylül mesajı

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ömer Çelik, mesajında, milletin egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere, gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdiklerini kaydederek, "12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere verilen cevap oldu. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi en yüksek prensiptir. Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığı, her şart altında ihanettir." ifadesini kullandı.

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