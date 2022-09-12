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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan 12 Eylül mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

Aykut Yılmaz   | 12.09.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan 12 Eylül mesajı

TBMM

Şentop, 12 Eylül askeri darbesinin 42. yılında sosyal medyadan mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve iş birlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir."

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