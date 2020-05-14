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Politika

TBMM Başkanı Şentop Türk Dil Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dil Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ertuğrul Subaşı   | 14.05.2020
TBMM Başkanı Şentop Türk Dil Bayramı'nı kutladı

TBMM

Mustafa Şentop, paylaşımında, "Milletimizin medeniyet terkibi ve istikbal iddiası olarak bin yılların birikimini teşkil eden Türkçemiz, sadece bir iletişim aracı değil, vatan sınırlarını çizen, konuşulduğu her yerde milli varlığımızı ilan eden bir ufuktur. Milletimizin Türk Dil Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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