TBMM Başkanı Şentop Türk Dil Bayramı'nı kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dil Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
TBMM
Mustafa Şentop, paylaşımında, "Milletimizin medeniyet terkibi ve istikbal iddiası olarak bin yılların birikimini teşkil eden Türkçemiz, sadece bir iletişim aracı değil, vatan sınırlarını çizen, konuşulduğu her yerde milli varlığımızı ilan eden bir ufuktur. Milletimizin Türk Dil Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Milletimizin medeniyet terkîbi ve istikbal iddiası olarak bin yılların birikimini teşkil eden Türkçemiz, sadece bir iletişim aracı değil, vatan sınırlarını çizen, konuşulduğu her yerde millî varlığımızı ilan eden bir ufuktur.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 13, 2020
Milletimizin Türk Dil Bayramı kutlu olsun.