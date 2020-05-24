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Politika

TBMM Başkanı Şentop, eski Meclis Başkanlarının bayramlarını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Meclis Başkanlarıyla görüşerek bayramlarını kutladı.

Ertuğrul Subaşı   | 24.05.2020
TBMM Başkanı Şentop, eski Meclis Başkanlarının bayramlarını kutladı

TBMM

Meclis Başkanlığından paylaşılan bilgi notuna göre Şentop, eski Meclis Başkanlarını telefonla aradı.

Şentop, Cahit Karakaş, Kaya Erdem, Hüsamettin Cindoruk, Yıldırım Akbulut, Hikmet Çetin, Mustafa Kalemli, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman ve Binali Yıldırım ile görüşerek bayramlarını kutladı.

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