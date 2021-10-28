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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadına dönük şiddet toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, tek boyutlu değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesi olduğunu, kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözün mahkum edilmesi gerektiğini bildirdi.

Enes Kaplan   | 28.10.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadına dönük şiddet toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Şebnem Şirin'in Denizli'de öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kadına şiddetin insanlığın inkarı olduğunu belirten Çelik, "Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor." ifadelerini kullandı.

 "Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz"

Ömer Çelik, kadına dönük şiddetle mücadelenin her alanda daha güçlü sürmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu, tek boyutlu değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele, bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz."

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