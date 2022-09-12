TBMM Başkanı Şentop'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajında, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Okul çantalarını ilk kez hazırlayan minik öğrencilerimizin ve ilk ders zilini karşılayan gençlerimizin heyecan ve sevincini gönülden paylaşıyorum. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun, başarılar getirsin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.