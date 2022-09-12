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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aykut Yılmaz   | 12.09.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajında, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Okul çantalarını ilk kez hazırlayan minik öğrencilerimizin ve ilk ders zilini karşılayan gençlerimizin heyecan ve sevincini gönülden paylaşıyorum. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun, başarılar getirsin."

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