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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tel Aviv'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yönelik saldırıyı kınadı.

Mümin Altaş   | 06.01.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'deki aşırı sağcıların, AA kameramanı Ebu Rumeyle'ye yaptığı saldırıyı kınıyoruz. Nefret suçu işleyenler, bu suç gösterildiği zaman şiddete başvuruyorlar. Yetkililerin gereken tedbirleri almasını ve saldırganların cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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