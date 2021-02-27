AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan askerlerinin göçmenleri darbetmesi sınır koruma değil insan hakları ihlali
AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darbetmesini, paralarına, pasaportlarına el koymasını kınadı.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunanistan unsurlarının, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı.
Yunanistan unsurları, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürüyor. Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darp etmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 27, 2021
"Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darbetmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik şunları kaydetti:
"Avrupa Birliği, sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir.
Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.