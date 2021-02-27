Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan askerlerinin göçmenleri darbetmesi sınır koruma değil insan hakları ihlali

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darbetmesini, paralarına, pasaportlarına el koymasını kınadı.

Selma Kasap   | 27.02.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan askerlerinin göçmenleri darbetmesi sınır koruma değil insan hakları ihlali

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunanistan unsurlarının, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı.

"Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darbetmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir.

Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz."

Yunan askerleri göçmenleri darbedip, paralarına ve ayakkabılarına el koydu

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 ile mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 510 bini geçti
Mısır'da cuma namazına izin verilen camilerde teravih kılınabilecek
İran Sağlık Bakanı Nemeki'den halka Kovid-19 uyarısı: Kendinizi fırtınaya hazırlayın
Doğu Karadeniz'deki Kovid-19 vaka artışlarının nedenini bulmak için bilimsel çalışma yapılacak

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan askerlerinin göçmenleri darbetmesi sınır koruma değil insan hakları ihlali

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan askerlerinin göçmenleri darbetmesi sınır koruma değil insan hakları ihlali

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala : Terör yok olsun diye Suriye'deyiz, Libya bölünmesin diye oradayız

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: AK Parti siyasetine yapılan profesyonel bir saldırı

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: AK Parti siyasetine yapılan profesyonel bir saldırı
AK Parti çevre gönüllüsü gençler için 'Cemre' hareketi başlattı

AK Parti çevre gönüllüsü gençler için 'Cemre' hareketi başlattı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Gara şehitlerimizin canını kurtarmak için her seçenek değerlendirilmiştir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gara şehitlerimizin canını kurtarmak için her seçenek değerlendirilmiştir