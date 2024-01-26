Dolar
30.30
Euro
32.95
Altın
2,017.89
ETH/USDT
2,270.00
BTC/USDT
41,818.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Memur-Sen İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, UAD'nin İsrail kararını değerlendirdi

Zafer Fatih Beyaz  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik, UAD'nin İsrail kararını değerlendirdi

Ankara


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine alınan kararı değerlendirirken "Karar, İsrail katliamlarının uluslararası hukuk bağlamında soykırım çerçevesinde ele alınması bakımından son derece önemli bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından UAD'nin, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanının kararı, İsrail katliamlarının uluslararası hukuk bağlamında soykırım çerçevesinde ele alınması bakımından son derece önemli bir gelişmedir. Uluslararası Adalet Divanının kararının Filistin halkı için adalet isteyen başta Filistinliler olmak üzere tüm insan hakları savunucularının talep ettiği adaletin sağlanmasına vesile olmasını diliyoruz.

Uluslararası toplumla birlikte bu kararı takip edecek ve İsrail'in Filistin'de işlemekte olduğu katliamları durdurmak üzere mücadele etmeye devam edeceğiz. Netanyahu yönetimi, Filistin'de yürüttüğü işgal ve soykırım politikaları nedeniyle insanlık ve tarih önünde hesap verecektir. Uluslararası Adalet Divanının kararı noktasında yasal başvurucu olan Güney Afrika yetkililerine ve halkına, insan hakları hukukçularına ve davayı yerinde takip eden milletvekillerimize müteşekkiriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
İstanbul'da Narkogüç-47 Operasyonu'nda yakalanan 49 şüpheliden 43'ü tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: UAD'nin ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum

Benzer haberler

Soykırım davasında İsrail'le ilgili karar dünya basınında geniş yankı buldu

Soykırım davasında İsrail'le ilgili karar dünya basınında geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik, UAD'nin İsrail kararını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: UAD'nin ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: UAD'nin ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum
Güney Afrika: UAD'nin kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer

Güney Afrika: UAD'nin kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki kararını değerlendirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki kararını değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet