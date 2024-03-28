Dolar
32.33
Euro
34.89
Altın
2,210.62
ETH/USDT
3,584.80
BTC/USDT
70,732.00
BIST 100
8,979.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’nın Ortaca ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörün tek bir hedefi yoktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'da Türklere yönelik saldırılarına ilişkin, "Terörün tek bir hedefi yoktur. Bunlar, o ülkeler için de bela olacaklar." dedi.

Ahmet Buğra Olaç  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörün tek bir hedefi yoktur

Ankara

AK Parti Sözcüsü Çelik, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Çelik, seçimleri şölen havasında gördüğünü belirterek, AK Parti'nin seçimleri seven bir parti olduğunu aktardı.

CHP'nin geçen seçimlerdekine benzer bir ittifak kurmaya çalıştığını söyleyen Çelik, "Diğer partiler buna yanaşmayınca DEM ile bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunun adını koymadan bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bir mahcubiyet içinde bunu yapıyor. Olan bir ittifak bunun mahcup ifadesi 'Türkiye İttifakı' oluyor." ifadesini kullandı.

Siyasetin şeffaflık gerektiren bir alan olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu işbirliği gözüküyor. Burada topluma hesap verilmesi gereken alan, bu işbirliğinin neden gizli, saklı ya da dolaylı şekilde ifade edildiği. Vatandaştan hesap kaçıran, vatandaştan yaptığı işleri kaçırarak saklayan siyaset anlayışı meşruiyet sınırlarını zorlayan bir siyaset anlayışıdır ve doğru değildir." diye konuştu.

"Bizim adaylarımızın fotokopisi yok"

Yeniden Refah Partisinin (YRP) seçimlere tek başına girme kararını değerlendiren Çelik, YRP'nin kendisini AK Parti'ye dönük bir muhalefet gibi konumlandırdığını aktardı. YRP yönetiminin, CHP yanlısı bir tutum izlediğini ifade eden Çelik, "'Türkiye İttifakı' denen mahcup ittifak gibi burada da fiili durum söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Çelik, YRP tabanının ise yönetimden farklı olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatlarının ne anlama geldiğini bilen ve sekteye uğramasını istemeyenlerden oluştuğunu söyledi.

Sahada bazı adayların, "Ben Cumhur İttifakı dışından aday oldum ama kazanırsam Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geçeceğim" dediğini aktaran Çelik, bunun doğru bir siyaset tarzı olmadığını belirtti. Çelik, "Bizim adaylarımızın fotokopisi yok, yedeği yok. Kimi aday göstermişsek ona destek bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

"Erken seçim gibi bir gündemi konuşmayız"

Bakanların seçim çalışmalarına katılmasına yönelik eleştirilerin sorulması üzerine Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeyiz. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemindeyiz. Bu sistemde, bakan arkadaşlarımızın sahada olmasından daha doğal ne var?" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son seçimim" açıklaması hatırlatılarak, "2028 öncesi erken seçimle Cumhurbaşkanı bir kez daha aday yapılabilir mi?" diye sorulan Çelik, "Erken seçim gündemi gibi bir gündemi biz konuşmayız. Bunu gündemimize almayız." dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmetinden milletin vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Sonuçta vatandaşımız ne derse, milletimiz ne derse, sokaktaki irade ne derse o olacaktır." görüşünü paylaştı.

"AB'nin zayıflamasını isteyen devletlerin eline geçti"

Ömer Çelik, Belçika'da Türk vatandaşlarına yönelik PKK yandaşlarının yaptığı saldırıları yakından takip ettiklerini bildirdi. Terör örgütü yandaşlarının Avrupa'daki faşistlerin müttefiki olduğunu kaydeden Çelik, "Terörün tek bir hedefi yoktur. Bunlar, o ülkeler için de bela olacaklar. Avrupa demokrasisini de tehdit etmektedir. Belçika, Almanya demokrasisi için bir tehdittir o eylemi yapanlar. O ülkelerin buna karşı ciddi tedbirler alması gerekir." diye konuştu.

Çelik, Almanya'nın Solingen kentinde Türk kökenli 4 kişinin kundaklama sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin hem Belçika hem Almanya makamlarının gerekli tedbiri almadığını hatırlattı. Ömer Çelik, şu düşünceleri dile getirdi:

"Bu örgütler, Avrupa demokrasilerini zayıflatmak isteyen devletlerin eline geçmiştir. Avrupa'nın bir birlik içerisinde olmasından hoşnut olmayan devletlerin kontrolüne geçmiştir. O devletlerin istihbarat örgütlerinin kontrolüne geçmiştir. Avrupa Birliği'nin zayıflamasını arzu eden devletlerin istihbaratları örgütlemiştir. Peki yereldeki işbirlikçileri kimlerdir? Bunları koruyan, kollayan, destekleyen, oturup kalktıkları kimlerdir, Avrupa'daki Türk ve İslam düşmanı faşist organizasyonlar. Bütün bunları görüyoruz. Bütün bunların farkındayız. Anlık takip ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "hükümetin IMF ile anlaştığı" iddiasını yalanladı
Abant'taki "yaban hayatı müzesi"ni 10 yılda 5 milyon 760 kişi ziyaret etti
İzmir merkezli operasyonda 15 bin litre etil alkol ele geçirildi

Benzer haberler

'Terörün tek bir hedefi yoktur'

'Terörün tek bir hedefi yoktur'

Yargıtay Başkanı seçimin onuncu turunda da belirlenemedi

Belçika'daki Türk STK'lerden terör örgütü PKK provokasyonlarını önleme çağrısı

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürüyor
Yargıtay Başkanlığı seçiminin sekizinci turunda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı seçiminin sekizinci turunda da sonuç çıkmadı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet