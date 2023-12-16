AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Doğu Kudüs'te darbedilen AA foto muhabirine geçmiş olsun dileği
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbettiği AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Ankara
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a geçmiş olsun. Tarihin en zalim saldırılarını kayda geçiren basın mensupları, fedakarca insanlık nöbeti tutuyor." ifadelerini kullandı.
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