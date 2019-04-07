AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası toplumun Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası toplumun Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir." dedi.
Çelik,"Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Çelik,"Netanyahu’nun temsil ettiği işgalcilik, uluslararası hukuk ve güvenlik için en temel tehdittir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.