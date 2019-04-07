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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası toplumun Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir." dedi.

Enes Kaplan   | 07.04.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası toplumun Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir." dedi.

Çelik,"Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Çelik,"Netanyahu’nun temsil ettiği işgalcilik, uluslararası hukuk ve güvenlik için en temel tehdittir." diye konuştu.

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