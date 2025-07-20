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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” programında konuşuyor
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeye devam ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Betül Bilsel  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeye devam ediyoruz

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

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"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümündeyiz. Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın her uluslararası platformda KKTC'ye verdiği destek son derece anlamlı ve etkili sonuçlar üretmeye devam ediyor. Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeye devam ediyoruz."

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