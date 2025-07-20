AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeye devam ediyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeye devam ediyoruz." dedi.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
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"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümündeyiz. Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın her uluslararası platformda KKTC'ye verdiği destek son derece anlamlı ve etkili sonuçlar üretmeye devam ediyor. Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeye devam ediyoruz."
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Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümündeyiz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 20, 2025
Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyoruz.
Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz.
Cumhurbaşkanımızın her uluslarası platformda KKTC’ye verdiği destek…