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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma başvurusuna onay verilmesini lanetledi

Utku Şimşek  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma başvurusuna onay verilmesini lanetledi

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesinin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

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