Euro
9.33
Dolar
7.95
BIST 100
1,177.35
Altın
1,895.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ateşkese uymayan Ermeni güçlerinin Azerbaycan’ın Terter kentine yönelik saldırıları devam ediyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışında konuşuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ICCI 2020 – 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı"na video konferans yöntemiyle katılıyor
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan dille konuşması vahim

AK Parti Sözcüsü Çelik, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir." dedi.

Enes Kaplan   | 14.10.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan dille konuşması vahim

Ankara

Ömer Çelik, Twitter'dan, yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir AYM üyesi tarafından kullanılmasının utanç verici bir saygısızlık olduğunu belirterek şunları kaydetti: 

"Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM'de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez."

Türkiye'nin gerçek hukukçularının 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiklerini kaydeden AK Parti Sözcüsü Çelik, gerçek hukukçuların demokrasiyi koruma mücadelesi verdiklerini, AYM üyesinin kullandığı dilin ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dili olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GMG Kastamonuspor'da 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 364 bini aştı
Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Dünya Bankası Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı
ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu

Benzer haberler

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: AYM üyesi Yıldırım'ın 'cübbesini asması' gerekiyor

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: AYM üyesi Yıldırım'ın 'cübbesini asması' gerekiyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan dille konuşması vahim

THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Mavi vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Mavi vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz
Emine Erdoğan: Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı

Emine Erdoğan: Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı