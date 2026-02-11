Dolar
Politika

AK Parti, ramazan boyunca 81 ilde vatandaşlarla iftar sofralarında buluşacak

AK Parti Teşkilat Başkanlığınca ramazan ayına özel hazırlanan program kapsamında Türkiye genelinde vatandaşların evlerine misafir olunacak, talepler ve öneriler ilk ağızdan dinlenecek.

Aynur Ekiz  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
AK Parti, ramazan boyunca 81 ilde vatandaşlarla iftar sofralarında buluşacak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, ramazana özel hazırladıkları çalışma programını partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Sunumun ardından ramazan programlarının onaylanarak hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

AK Parti'nin ramazan programları "Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir" sloganıyla yürütülecek.

Program kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutlarına yerleşen vatandaşlarla "Yeni Evim, İlk İftarım" programları düzenlenecek. Bu kapsamda deprem sonrası konutları tamamlanarak teslim edilen ailelerle ilk iftar sofraları kurulacak, ramazan bereketi ve dayanışma aynı sofrada paylaşılacak.

Evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftler evlerinde ziyaret edilecek

Ramazan süresince AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ve yerel teşkilat mensuplarının katılımıyla 81 ilde çeşitli ziyaret ve programlar gerçekleştirilecek.

"Gönül Sofraları" programları kapsamında şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleriyle iftar buluşmaları düzenlenecek.

Yetim çocuklara yönelik özel iftar programlarının yanı sıra, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftler evlerinde ziyaret edilerek, iftar sofralarında bir araya gelinecek.

Teşkilat binaları ile ev ve iş yerleri ramazan süslemeleriyle donatılacak

İl ve ilçe teşkilat binaları ile ev ve iş yerleri ramazan süslemeleriyle donatılarak şehirlerde ramazan atmosferi oluşturulacak.

Ramazan boyunca camilerde ve teşkilat mekanlarında mukabele programları yapılacak, teravih sonrası çay sohbetleriyle mahallelerde samimi buluşmalar gerçekleştirilecek.

Üniversitelerde kampüs iftarları, gençlik çadırları ve öğrenci programlarıyla gençlere yönelik çalışmalar yürütülecek.

Programlar kapsamında Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekilecek. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerinin bulunduğu deprem şehitlikleri ziyaret edilerek, aziz şehitler dualarla yad edilecek.

Ramazan boyunca gerçekleştirilecek programların ardından, sahada edinilen tespitler doğrultusunda ulusal ve yerel basının katılımıyla basın toplantıları düzenlenecek, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

Programlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Büyükgümüş'ün koordinasyonunda, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek.

