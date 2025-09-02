Dolar
41.15
Euro
47.98
Altın
3,522.90
ETH/USDT
4,296.30
BTC/USDT
110,911.00
BIST 100
10,877.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Betül Bilsel  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
AK Parti MYK toplandı

Ankara

Parti genel merkezindeki toplantı saat 18.16'da başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi
Brüksel'de sanatçılar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini okudu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh ile telefonda görüştü

Benzer haberler

AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı

İstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: (Terörsüz Türkiye süreci) Herhangi müzakere, pazarlık söz konusu değildir

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Aksakallı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Aksakallı'yı kabul etti
AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" devam ediyor

AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet