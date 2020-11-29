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Politika

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İbrahim Aktaş   | 29.11.2020
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kocaeli

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu ailesiyle izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam ettiğini belirtti. 

Milletvekili Yılmaz, "Çok şükür sağlığımız iyiye gidiyor. Rabb'imden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Azami derecede tedbirlere uyarak bu salgın hastalığı yenmemiz gerekiyor. Lütfen kurallara hep beraber riayet edelim. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

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