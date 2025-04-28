AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı, Kızılcahamam'da başladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı'nın, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çalışmalarına başladığını bildirdi.
Ankara
Büyükgümüş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı olarak İl Koordinatörleri Çalışma Kampı'nı Kızılcahamam'da düzenlediklerini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çalışma kampının 3 gün süreceğini aktaran Büyükgümüş, "Bu 3 gün boyunca yalnızca bilgi paylaşmayacak, aynı zamanda gönüllerimizi, hedeflerimizi ve mücadele azmimizi de tazeleyeceğiz. Teşkilat yapımızdan dijital alandaki varlığımıza ve siyasal iletişime kadar her alanda yol haritamızı birlikte çizeceğiz. Kampımız hayırlı, çalışmalarımız bereketli olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.