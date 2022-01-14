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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na "HDP'li Güzel" tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağının vekilinin teröristle fotoğrafı sorulunca kıymetli ortağını incitmemek için adeta kelimelere dans ettirdi. Elinde silah olan teröriste bir tek laf yok." dedi.

Sinan Uslu   | 14.01.2022
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na "HDP'li Güzel" tepkisi

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıya HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel konusunda sessiz kaldığını söyleyerek bu duruma tepki gösterdi.

"Kılıçdaroğlu CHP'sinin gündeminde terörle mücadelenin hiç olmadığını" ifade eden Turan, "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağının vekilinin teröristle fotoğrafı sorulunca kıymetli ortağını incitmemek için adeta kelimelere dans ettirdi. Elinde silah olan teröriste bir tek laf yok. O teröristin tabi olduğu terör örgütü PKK'ya bir tek laf yok. O teröristlere destek olan, ziyarete giden vekile bir tek laf yok. O vekili utanmadan listeye koyan HDP'ye hiç tepki yok; varsa yoksa Erdoğan, varsa yoksa AK Parti." şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu, HDP vagonundan atılma korkusu mu yaşıyor?"

Kılıçdaroğlu'nun, eylemleri ve söylemleriyle siyasi tarihe "tutarsızlık abidesi" olarak geçtiğini söyleyen Turan, "Normalde bir ana muhalefet partisi, iktidar partisinin alternatifidir. Kerhen aldıkları yüzde 25 oyları, yüzde 26 hiç olmadı ama eğer şu an iktidar olsalardı bu zihniyet terörle nasıl mücadele edecekti? CHP'nin FETÖ ile mücadele stratejisi nedir? PKK ile mücadele stratejisi nedir, hatta var mıdır? Bir tek cümle bilmiyoruz. Kılıçdaroğlu, HDP vagonundan atılma korkusu mu yaşıyor? İttifak ortaklarını kızdırmamak için daha ne kadar susacaklar? Yüz ifadesi, bu soruların en net cevabı aslında." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, "Allah bu ülkeyi, bu aziz milleti, bu zavallılardan korusun. Bizler, son terör örgütünün kökü kazınıncaya kadar dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu zihniyetler, gölge etmesin başka ihsan istemeyiz. Biz milletimizle başaracağız." dedi.

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