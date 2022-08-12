AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: AK Parti, 20 yılda ülkemize her alanda büyük değişim, kazanım sağladı
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AK Parti'nin, 20 yılda ülkeye her alanda büyük değişim, kazanım sağladığını belirterek "Milletin liderine, liderin de millete güvenmesi, bu karşılıklı güven, başarıyı getirdi." dedi.
TBMM
Tunç, AA muhabirine, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti'nin 14 Ağustos'ta 21. yaşını dolduracağını, iktidarda 20 yılı geride bıraktığına işaret eden Tunç, milletin kuruluşundan 1 yıl sonra AK Parti'yi tek başına iktidara taşıdığını anlattı. AK Parti'nin, milletin ihtiyaç duyduğu tüm icraatları gerçekleştirmek için yoğun çalışma içine girdiğini ve başarılı bir iktidar sürecinin ardından ikinci seçimde oylarını yüzde 47'ye çıkardığını vurgulayan Tunç, "AK Parti, bu süreçte ülkemizin ekonomik kalkınmasını, refahını artırmaya, demokrasinin çıtasını yükseltmeye çalışırken vesayetçi anlayışla da mücadele etti. Parlamenter sistemin ortaya çıkardığı vesayetçi, darbeci anlayış, elbette AK Parti'nin hem kuruluş hem de iktidar yıllarında müdahalelerini hep sürdürdü." diye konuştu.
Sağlıktan eğitime ve savunma sanayisine kadar hayal dahi edilemeyen icraatları hayata geçirdiklerini anlatan Tunç, şunları söyledi:
"AK Parti'nin önünü kesmek için çok çalıştılar. Gezi olaylarıyla sokak darbesine giriştiler. Ülkemizi bir kaos ortamına sokmak için çabaladılar. Gezi olaylarıyla başaramadıklarını 17/25 Aralık yargı darbesiyle başarmaya çalıştılar. Tüm bunları milletimizin desteği, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ile aşmayı başardık. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle iktidarı değiştirmek, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak istediler. Bunu da başaramadılar, milletimizin direnişiyle karşı karşıya kaldılar ve darbeciler suçüstü yakalandı. 15 Temmuz, hain darbe girişimi AK Parti iktidarının sona erdirmeye yönelik son girişimdi. Başarılı olmamalarının nedeni Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmamız. AK Parti'nin en büyük şansı da bu."
"Karşılıklı güven başarıyı getirdi"
Milletin, önüne koyulan 15 sandıkta da tercihini AK Parti'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığının altını çizen Tunç, şöyle konuştu:
"Milletin liderine, liderin de millete güvenmesi, bu karşılıklı güven, başarıyı getirdi. Bundan sonraki süreçte de ülkemiz güven ve istikrar içinde gelişmesini sürdürecek. Biz buna inanıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, AK Parti'li yılların en büyük reformuydu. Parlamenter sistem istikrarsızlık üreten, siyasetçiye, TBMM'ye güveni azaltan bir sistemdi. Çünkü parlamenter sistemin ürettiği siyasi istikrarsızlık hep ekonomik krizlere, teröre, anarşiye, 10 yılda bir muhtıraya, darbeye yol açtı. Dolayısıyla vesayetçi anlayışın bürokraside, yargıda, askeriyede güçlenmesi hep siyasi istikrarsızlıktan, koalisyonlardan, zayıf hükümetlerden dolayı oldu. Milletimiz bu sıkıntıların hepsini yaşadığı için zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' dedi ve yeni bir dönemin kapılarını açtı. İlk kez ülkemizde 4 yıldır seçim yok. Uzun süren bir istikrar dönemini yaşamış olduk. Haziran 2023'te seçimler olacak. Dolayısıyla ilk kez beş yılda bir seçim yapılmış olacak. Milletimiz, istikrar üreten bu sistemin devam etmesini isteyecektir."
"Milletimiz kazanımlardan vazgeçmeyecektir"
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Türkiye'nin, süper güçler arasındaki anlaşmazlıkta bile arabuluculuk noktasında müracaat edilen bir ülke haline geldiğini söyledi.
AK Parti'nin kazanımlarının saymakla bitmeyeceğini ifade eden Tunç, "AK Parti, 20 yılda ülkemize her alanda büyük değişim, kazanım sağladı. Bu kazanımların heba edilmemesi noktasında da elbette milletimizin kararlı olduğunu tüm seçimlerde gördük, inşallah 2023'te de bu böyle olacaktır. Milletimiz bu kazanımlardan vazgeçmeyecektir, ülkemizin gelişmesi yönünde oy kullanacaktır, ülkemizin demokrasi çıtasının daha da yükselmesi, dış politikada daha da güçlü olması, istikrar ve güven ortamı içinde güçlü Türkiye'nin inşası noktasında kararlılığını sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Tunç, muhalefetin sürekli karalama ve hatta hakarete varan bir siyaset yürüttüğünü dile getirerek milletin istikrardan, güvenden, icraattan, eser siyasetinden yana olduğunu; bir masa etrafında toplanıp eski sisteme geri dönüş vaadine itibar etmediğini kaydetti.
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