AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Goebbels'in ruhu ve görüşlerinin CHP'de temerküz ettiği görülüyor
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Faşist Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels vefat etti ancak onun ruhunun, görüşlerinin, taktiklerinin CHP'de ete kemiğe büründüğü görülüyor." dedi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları, ALS, SMA, DMD, MS hastalıkları ile tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması konusunda Meclis araştırma komisyonlarının hazırladığı raporların TBMM Genel Kurulunun gündemine geleceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün öğretmen adaylarına müjde verdiğini hatırlatan Akbaşoğlu, 20 bin öğretmen adayının gelecek aylarda eğitim ordusuna dahil edileceğini dile getirdi.
Meclis'te partilerin haftalık olağan grup toplantılarını dikkatle izlediğini ifade eden Akbaşoğlu, "Bazı açıklamalarda hayal kırıklığına sebebiyet verecek derecede toplumumuzun hissiyatını görmezden gelmeye dönük bir yaklaşım sergilendiğini maalesef gördüm." diye konuştu.
Hakikatleri çarpıtmamak, hiçbir şeyi bağlamından koparmamak gerektiğini belirten Akbaşoğlu, "Kendi kafanızda hayal ettiğiniz, kurguladığınız sonuçlara erişmek için birtakım öncülleri, iftirayla doldurarak kendinize göre bir sonuca varmak için beyhude bir çabanın gösterilmemesi lazım. Herkesin ortak paydası hakikat olmalı." ifadelerini kullandı.
"Bir yalan, tekrarlanmak suretiyle gerçeğe dönüşmez"
Siyasetin, ahlak ve hakikat temelli olarak toplum önünde yapılması, yalan dolan, iftira ve meseleleri bağlamından kopararak yapılmaması gerektiğini vurgulayan Akbaşoğlu, "Muhalefete şunu ifade etmek isterim; bir yalan, tekrarlanmak suretiyle gerçeğe dönüşmez. Sizleri, bu konuda hakikatleri ortaya koymaya davet ediyorum. Milletimizi aldatmaya, kandırmaya, yalan dolan, iftira, algı siyasetiyle gündemi, devletimizi, hükümetimizi, milletimizi meşgul etmeye çalışmayın." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e dönük, olayı bağlamında değerlendirme durumu olmadan, adeta kendisini suçlarcasına bir yaklaşımın sergilendiğine şahit olduklarını söyleyen Akbaşoğlu, şöyle devam etti:
"Bu, milletimizin gözünden kaçmıyor. Kime olursa olsun, kimden gelirse gelsin, bütün bu tür iftiraların, suçlamaların karşısındayız. Biz her zaman mazlumların, mağdurların yanındayız. Hiç kimse buradan kendine siyasi çıkar elde etmeye çalışmasın. Sonuna kadar Özlem Zengin Hanımefendi'nin yanında olduğumuzu, bütün milletvekili arkadaşlarımızın, milletimizin, bütün sağduyulu insanların Özlem Zengin Hanımefendi'ye yapılan hakaretin karşısında, Özlem Zengin Hanımefendi'nin yanında durduğunu belirtmek isterim. Ancak kendini toplumun manevi hissiyatından ayrıştıranların, farklı bir noktada, bu tür müptezellere adeta cesaret verici bir yaklaşım ve tutum içinde oldukları da gözden kaçmamaktadır."
"Her söz maşeri vicdanda tartılıyor"
Akbaşoğlu, şunları kaydetti:
"CHP liderinin, aynen daha önce yalan, iftira olduğu ortaya çıkan birçok iddiası gibi farklı iddialarda bulunduğu bir gerçek. '128 milyar dolara ne oldu?' deniyor. Bu konuyla ilgili gerek eski Hazine ve Maliye Bakanımız gerek yeni Hazine ve Maliye Bakanımız gerekse partimizin yetkililerinden net şekilde açıklayıcı bilgiler ortaya konulduğu halde ve şu anda Merkez Bankasında yaklaşık 95 milyar dolar rezervimiz bulunduğu halde, başka birtakım yorumlamalar ve kendi bağlamından koparılarak yapılan anlatımlarla acaba milletimizin kafasında bir çelişki oluşturabilir miyiz? yaklaşımı gerçekten net şekilde görülüyor. Hani CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Sayın Muharrem İnce'nin, 'CHP Genel Merkezi yalanın, iftiranın, kumpasın merkezi haline gelmiştir.' sözü gerçekten bugünlerde daha da hız kazanmış şekilde devam ediyor. Faşist Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels vefat etti ancak onun ruhunun, görüşlerinin, taktiklerinin CHP'de ete kemiğe büründüğü ve Goebbels'in, CHP'de temerküz ettiği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının bu konudaki yaklaşımlarında tezahür ettiği görülüyor.
Maalesef CHP'nin kayığına binen diğer muhalefet partilerinin de bu yalan ve algı siyaseti noktasında muhataplarını suçlayarak yol almaya devam ettikleri hazin şekilde görülüyor. Ancak her söz maşeri vicdanda tartılıyor, kimin doğru, kimin yalan söylediği, kimin devletin ve milletin yanında yer aldığı, kiminse PKK, DHKP-C, DAEŞ ve FETÖ'nün yanında yer alarak devlete, devletin kurumlarına, temsilcilerine ve millete çemkirdiği net şekilde görülüyor. Bunu da aziz ve asil milletimiz, maşeri vicdanda, demokratik haklarını kullanma noktasında 2023 seçimlerinde, sandıkta en güzel şekilde değerlendirecek ve herkese gereken cevabı mutlak surette verecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.