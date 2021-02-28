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Ankara, Tunalı Hilmi Caddesi Sultanahmet Meydanı Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecini anlattı
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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Milletimiz darbecileri ve vesayet odaklarını bertaraf etmiştir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Şubatçılar neyi hedeflediyse milletin tersini gerçekleştirerek, darbecileri ve vesayet odaklarını bertaraf ettiğini belirtti.

Muhammed Ali Toruntay   | 28.02.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Milletimiz darbecileri ve vesayet odaklarını bertaraf etmiştir

Ankara

Kurtulmuş, Twitter'dan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin, 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Milli iradeye karşı topyekun savaş açanların, bin yıl sürmesini planladıkları 28 Şubat darbesinin, aziz milletin hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesiyle tarihin çöplüğüne gömüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"28 Şubatçılar neyi hedefledi ise milletimiz tersini gerçekleştirerek darbecileri ve vesayet odaklarını bertaraf etmiştir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürdüğümüz güçlü ve büyük Türkiye idealimizin gerçekleşmesini hiçbir beşeri güç önleyemeyecektir. Üzerinden yıllar geçse de yaşattığı zulüm hala taze olan 28 Şubat'ın mağdur, mazlum ve şanlı direnişçilerini şükran ve saygıyla, 28 Şubatçıları ve onların zelil destekçilerini ise nefretle anıyoruz."

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