Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'den "kripto varlıklara ilişkin düzenleme" konusunda açıklama

Aynur Ekiz  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddelerin, sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifinin AK Parti Grubu tarafından Genel Kurula iletildiğini bildirdi.

İleri, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddelerin, sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifi grubumuz tarafından Genel Kurula iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

İleri, şunları kaydetti:

"Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda olduğu gibi yenilikçi-teknolojik sektörlerde de dünyaya entegre ve öncü olma iddiasını artırarak devam ettirecektir. Bu süreçte konuya gösterdiği hassasiyetlerden dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, talimatları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunarız."

