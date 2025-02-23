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Politika

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde 3 milletvekili partiye katıldı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun partiye katıldı.

Mümin Altaş, Aynur Ekiz, Zafer Fatih Beyaz  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde 3 milletvekili partiye katıldı Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı

Ankara

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede AK Parti'ye katılımlar oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından İYİ Partiden istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.

Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun'u rozetlerini takarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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