Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu oluşturacağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfusu dinamik tutmak amacıyla Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu oluşturacaklarını açıkladı.
Konya
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