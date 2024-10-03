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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu oluşturacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfusu dinamik tutmak amacıyla Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu oluşturacaklarını açıkladı.

Melike Keskin  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu oluşturacağız

Konya

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