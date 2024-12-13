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Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camii’nde ilk cuma namazı kılınıyor. Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınacak. Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camii’nde ilk cuma namazı kılınıyor.
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Suriye halkının Beşşar Esed'in prangalarından kurtulmasına odaklanmış durumdayız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Bizim ve Suriye halkının önündeki fırsata odaklanmış durumdayız. Suriye halkının Beşşar Esed'in prangalarından kurtulmasına odaklanmış durumdayız." şeklinde konuştu.

Can Efesoy  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Suriye halkının Beşşar Esed'in prangalarından kurtulmasına odaklanmış durumdayız Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün gece bizi kabul ederken gösterdiği anlayış ve zaman ayırma cömertliği için şükranlarımı sunmak istiyorum." dedi.

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