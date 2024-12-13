ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Suriye halkının Beşşar Esed'in prangalarından kurtulmasına odaklanmış durumdayız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Bizim ve Suriye halkının önündeki fırsata odaklanmış durumdayız. Suriye halkının Beşşar Esed'in prangalarından kurtulmasına odaklanmış durumdayız." şeklinde konuştu.
Ankara
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün gece bizi kabul ederken gösterdiği anlayış ve zaman ayırma cömertliği için şükranlarımı sunmak istiyorum." dedi.
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