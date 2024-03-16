Dolar
32.13
Euro
35.02
Altın
2,156.27
ETH/USDT
3,666.40
BTC/USDT
68,263.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bolu’da partisinin iftar programında konuşuyor Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Geleneksel ASAD İftarı’nda konuşuyor
logo
Politika

ABB Başkan adayı Altınok, Keçiören'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız." dedi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
ABB Başkan adayı Altınok, Keçiören'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Altınok, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, önceden gecekondu tarzı yerleşmenin yoğun bulunduğu Keçiören'in çalışmalar sonucu şu anki durumuna getirildiğini anlattı.

Keçiören'de 18 Mart'ta Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacaklarını aktaran Altınok, başkentin altyapı ve ulaşım sorunları bulunduğunu, en önemli meselelerinden birinin de kanal problemi olduğunu dile getirdi.

Ankara'da su fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız." diye konuştu.

Seçilmesi halinde üniversite öğrencilerinin de toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabileceğini dile getiren Altınok, "Ayrıca elektrikli otobüsler alacağız, EGO'nun giderlerini üçte bire düşüreceğiz. Belediye zarar etmeyecek, kar edecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kentsel dönüşümün partisi, siyaseti veya ideolojisi olmaz'
Sağlık Bakanı Koca Sultangazi'de hastane inşaatında incelemelerde bulundu
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'umuzu dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri haline getireceğiz
MSB, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyeti görüntülerini paylaştı
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin iddianame kabul edildi

Benzer haberler

ABB Başkan adayı Altınok, Keçiören'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı

ABB Başkan adayı Altınok, Keçiören'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet