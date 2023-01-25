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Yurtta beklenen yağış geliyor mu?

Tuba Memiş   | 25.01.2023
Yurtta beklenen yağış geliyor mu?

Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Geçen yıl bugünlerde ülke genelinde kar yağışı etkili olmuştu. Bu yıl ise kar henüz yüzünü göstermedi. Peki, beklenen kar yağışı gelecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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