Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin başarısı neye dayanıyor?
Ankara
Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünde rüzgar ve güneş enerjisinin payı mart sonunda yaklaşık yüzde 30'a ulaştı. Türkiye aynı zamanda iki enerji dalında da dünya çapında bir ekipman ihracatçısı. Bunun nasıl mümkün olduğunu Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Oğuzhan Özsoy ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.