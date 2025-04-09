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Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin başarısı neye dayanıyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin başarısı neye dayanıyor?

Ankara

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünde rüzgar ve güneş enerjisinin payı mart sonunda yaklaşık yüzde 30'a ulaştı. Türkiye aynı zamanda iki enerji dalında da dünya çapında bir ekipman ihracatçısı. Bunun nasıl mümkün olduğunu Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Oğuzhan Özsoy ile konuştuk.

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