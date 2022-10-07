Dolar
18.59
Euro
18.21
Altın
1,708.81
ETH/USDT
1,354.10
BTC/USDT
20,005.00
BIST 100
3,570.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Podcast

Türkiye, yüksek profilli arabulucu rolünü Azerbaycan ile Ermenistan arasında nasıl sürdürüyor?

Ömer Faruk Çalışkan   | 07.10.2022
Türkiye, yüksek profilli arabulucu rolünü Azerbaycan ile Ermenistan arasında nasıl sürdürüyor?

Ankara

Türkiye, yüksek profilli arabulucu rolünü Ukrayna’dan sonra Kafkasya’da da kullanıyor. Prag’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşmesini Prof. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi ve Bektaşi vatandaşların meselelerinin takibini yapacak kurumsal yapı kuruyoruz
Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da bazı öğrencileri arıların soktuğu okulda eğitime ara verildi
Rize Şehir Hastanesi deniz dolgu çalışmalarında sona yaklaşıldı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin dosya kapandı

Benzer haberler

Türkiye, yüksek profilli arabulucu rolünü Azerbaycan ile Ermenistan arasında nasıl sürdürüyor?

Türkiye, yüksek profilli arabulucu rolünü Azerbaycan ile Ermenistan arasında nasıl sürdürüyor?

Birleşmiş Milletler’in düzenlediği iklim değişikliği konferansları ne vaat ediyor?

Meme kanserinde erken tanının önemi ne?

Lübnan’da yönetim krizi

Lübnan’da yönetim krizi
Endonezya’daki futbol faciasında neler yaşandı?

Endonezya’daki futbol faciasında neler yaşandı?
Bulgaristan'da seçim sonrası nasıl bir tablo oluştu?

Bulgaristan'da seçim sonrası nasıl bir tablo oluştu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet