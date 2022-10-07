Türkiye, yüksek profilli arabulucu rolünü Azerbaycan ile Ermenistan arasında nasıl sürdürüyor?
Ankara
Türkiye, yüksek profilli arabulucu rolünü Ukrayna’dan sonra Kafkasya’da da kullanıyor. Prag’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşmesini Prof. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.