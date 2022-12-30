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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı ve Yangın Helikopteri Teslim Töreninde konuşuyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Türkiye, yenilenebilir enerjide nereye geldi?

İklim kriziyle birlikte mecburi istikamet, yenilenebilir enerji kaynakları oldu. Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini, birikimini, bu alanlarda nasıl yatırım yapılabileceğini Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden’e sorduk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 30.12.2022
Türkiye, yenilenebilir enerjide nereye geldi?

Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığının operasyonlarıyla 2022'de terör ve organize suç örgütlerine ağır darbe vuruldu
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yılın son cuma hutbesini okudu
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar hazırlandı

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