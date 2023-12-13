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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da Anadolu Ajansının "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında konuşuyor
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Türkiye’nin uzay yolculuğundaki vizyonu nasıl şekilleniyor?

Betül Sümeyye Us  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Türkiye’nin uzay yolculuğundaki vizyonu nasıl şekilleniyor?

Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu Türkiye Uzay Ajansının (TUA) kuruluşunun üzerinden 5 yıl geçti. Kuruluşunun 5. yıl dönümünde TUA’nın önemini ve Türkiye’nin uzay vizyonunu, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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