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Türkiye’nin Suriye’de olası askeri varlığı İsrail’i neden rahatsız etti?

Tuba Memiş Çürük  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Türkiye’nin Suriye’de olası askeri varlığı İsrail’i neden rahatsız etti?

Ankara

Gazze yine şiddetli saldırılarla karşı karşıya. İsrail ordusu Han Yunus’ta gazetecilerin kaldığı çadıra yönelik saldırı düzenlendi. Trump ile görüşmeye giden Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutuklama kararından kaçmak için rotasını değiştirdi. Sahadaki son durumu, Trump-Netanyahu görüşmesinden öne çıkanları Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı ile konuştuk.

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