Türkiye’nin Suriye’de olası askeri varlığı İsrail’i neden rahatsız etti?
Ankara
Gazze yine şiddetli saldırılarla karşı karşıya. İsrail ordusu Han Yunus’ta gazetecilerin kaldığı çadıra yönelik saldırı düzenlendi. Trump ile görüşmeye giden Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutuklama kararından kaçmak için rotasını değiştirdi. Sahadaki son durumu, Trump-Netanyahu görüşmesinden öne çıkanları Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.