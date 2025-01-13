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MİT ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 2013'te Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı. -VTR-
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Türkiye’de uygulanacak “Depozito Yönetim Sistemi” doğayı ve çevreyi nasıl koruyacak?

Katı atıkları kontrol altına almak için Türkiye’de Depozito Yönetim Sistemi uygulamaya geçiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı ile Türkiye’de ve dünyada atık yönetiminin nereye geldiğini konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Türkiye’de uygulanacak “Depozito Yönetim Sistemi” doğayı ve çevreyi nasıl koruyacak?

MİT, Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı
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