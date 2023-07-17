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Çanakkale’de çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor Ankara’nın ilçesi Gölbaşı’nda, bir yatak fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
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Turgut Cansever

AA Portre, İslam Medeniyetinin şehir yapısını Türkiye’ye tanıtan ve Türkiye’de sanat tarihi alanında doktor unvanına sahip ilk mimar Turgut Cansever’in yaşam öyküsünü anlattı.

Halil İbrahim Ciğer  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Turgut Cansever

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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