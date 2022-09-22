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Putin’in askeri kısmi seferberlik ilanı ne anlama geliyor?

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri kısmi seferberlik ilan etmesini ve Rusya kamuoyundaki tepkileri Anadolu Ajansı Asya Kafkasya Haberleri Editörü Tolga Özgenç ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 22.09.2022
Putin’in askeri kısmi seferberlik ilanı ne anlama geliyor?

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