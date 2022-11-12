Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan hemen önce Anadolu’da durum nasıldı?
Ankara
Tarihin gör dediği’nde yepyeni bir sezona başladık. Dolu dolu geçen ilk sezonun ardından, tarihin sayfaları arasında yine muhteşem bir yolculuğa çıkıyoruz. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun hemen öncesindeki dönemde Anadolu topraklarındaki siyasi durumu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vedat Turgut ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.