Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,263.10
BTC/USDT
16,803.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Teşkilat Akademisi 'Türkiye Yüzyılı' temalı eğitim programında konuşuyor
logo
Podcast

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan hemen önce Anadolu’da durum nasıldı?

Sefa Şengül   | 12.11.2022
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan hemen önce Anadolu’da durum nasıldı?

Ankara

Tarihin gör dediği’nde yepyeni bir sezona başladık. Dolu dolu geçen ilk sezonun ardından, tarihin sayfaları arasında yine muhteşem bir yolculuğa çıkıyoruz. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun hemen öncesindeki dönemde Anadolu topraklarındaki siyasi durumu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vedat Turgut ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, terör örgütü elebaşı lehine slogan atan sanığa verilen beraati bozdu
MEB 'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu
Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor
Her köpek saldırısı haberinde eşini kaybettiği olayın acısı tazeleniyor
Bakan Kurum'dan 'Düzce depremi' paylaşımı

Benzer haberler

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan hemen önce Anadolu’da durum nasıldı?

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan hemen önce Anadolu’da durum nasıldı?

‘Milli Ağaçlandırma Günü’ Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde nasıl rol alıyor?

Birinci Dünya Savaşı’ndaki siyasi ortam bugüne ne anlatıyor?

ABD ara seçimlerinde beklenen değişim rüzgarı esti mi?

ABD ara seçimlerinde beklenen değişim rüzgarı esti mi?
Çin ile Batı arasındaki rekabette hangi aşamaya gelindi?

Çin ile Batı arasındaki rekabette hangi aşamaya gelindi?
Meta’daki işten çıkarmalar, metaverse projesinin başarısızlığına mı işaret ediyor?

Meta’daki işten çıkarmalar, metaverse projesinin başarısızlığına mı işaret ediyor?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet