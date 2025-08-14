Dolar
40.77
Euro
47.75
Altın
3,345.84
ETH/USDT
4,746.00
BTC/USDT
121,734.00
BIST 100
10,937.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen "Tüten Ocak: Ailenin Geleceği" temalı "19. Anadolu Buluşmaları" programında konuşuyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde “Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Podcast

Maduro’nun tutuklanması için 50 milyon dolarlık ödül kararı Venezuela’da nasıl yankı buldu?

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgi için ödülü 50 milyon dolara çıkardı. Washington’un bu hamlesi, Caracas’ta nasıl karşılandı? Anadolu Ajansı Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan anlattı.

Tuba Memiş  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Maduro’nun tutuklanması için 50 milyon dolarlık ödül kararı Venezuela’da nasıl yankı buldu?

"TRT World Forum 2025" 31 Ekim-1 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 13,9 arttı
Edirne'deki Küçükdöllük Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu
Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak

Benzer haberler

Maduro’nun tutuklanması için 50 milyon dolarlık ödül kararı Venezuela’da nasıl yankı buldu?

Maduro’nun tutuklanması için 50 milyon dolarlık ödül kararı Venezuela’da nasıl yankı buldu?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet